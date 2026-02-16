- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 4514
- Время на прочтение
- 1 мин
Ракетная атака, мощный снегопад и заявление Буданова перед переговорами в Женеве: главные новости ночи 16 февраля 2026 года
ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 16 февраля 2026 года:
Киев накроет ночной снегопад: что происходит на дорогах столицы прямо сейчас Читать далее –>
Снег парализует Киевщину: водителей предупредили о критической ситуации на дорогах (фото, видео) Читать дальше –>
РФ атаковала Киевщину "Цирконами": что было целью россиян - мониторы Читать далее –>
"Интересы Украины должны быть защищены": Буданов заинтриговал заявлением на пути в Женеву Читать далее –>
Не весенний и не пожилой: в чем манипуляция заявлений о «новом наступлении РФ» — военный обозреватель Читать далее –>