Ракетная атака на аэродром Джанкоя: что известно о потерях РФ

Ночью 30 апреля на военный аэродром в Джанкое была совершена ракетная атака. По меньшей мере, 5 военнослужащих ВС РФ ранены.

Об этом сообщает источник "ASTRA".

Как отмечается, баллистические ракеты – вероятно, MGM-140 ATACMS – снова атаковали военный аэродром "Джанкой". Там дислоцируется вертолетный полк 4-го командования ВВС и ПВО Южного военного округа. В результате атаки ранены пятеро военнослужащих армии РФ.

"Ночью читатели ASTRA также сообщали о пожаре на военном аэродроме в Джанкое. О многочисленных взрывах жители писали и в социальных сетях. "Власть" аннексированного региона никак это не комментировала, а представитель оккупационного движения Рогов заявил, что ПВО полностью отразило ракетную атаку", – говорится в сообщении.

Напомним, "Атеш" обнаружил одну из крупнейших нефтебаз в Джанкое и передал координаты ВСУ.

Читайте также: