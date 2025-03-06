Ракетная атака на гостиницу в Кривом Роге: количество погибших выросло

Более 30 человек получили травмы.

Поздним вечером 5 марта российская армия атаковала баллистикой гостиницу в жилом квартале Кривого Рога на Днепропетровщине. Число погибших возросло до трех.

Об этом сообщил руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Три человека погибли в Кривом Роге из-за ночной ракетной атаки — мужчины и женщина", — говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за атаки россиян известно о 31 пострадавшем, среди которых один ребенок. Большинство раненых госпитализированы. 14 – в тяжелом состоянии.

Кроме гостиницы, изуродованы 14 многоквартирных домов, почта, почти два десятка авто, заведение культуры, 12 магазинов. Спасатели продолжают разбирать завалы.

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Последствия удара баллистики по Кривому Рогу. / Фото: Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

Последствия удара баллистики по Кривому Рогу. / Фото: Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

Последствия удара баллистики по Кривому Рогу. / Фото: Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

Как сообщалось, ночью россияне уготовили по Сумам. Из-за обстрела погиб 32-летний мужчина, который, вероятно, работал охранником.

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