Ракетная атака на Харьков: Терохов рассказал о пострадавших и разрушениях

В городе проблемы с подачей воды.
Российские войска, 2 января, атаковали Харьков. В настоящее время специалисты устанавливают тип этих ракет. Вероятно, это были Кинжал или Искандер-К.
Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.
По его данным, пострадал 41 жилой дом. Одна из ракет попала в магистральный газопровод.
"В настоящее время утечка газа локализована. Что касается теплоснабжения, то на сегодня отключены шесть домов. Специалисты сейчас работают по этим домам, потому что ожидаем снижения температуры", — говорится в сообщении.
Кроме того, в результате атаки два дома сейчас без воды.
"Рассчитываем к вечеру возобновить подачу воды. По газоснабжению есть определенные трудности. Газовая служба работает над восстановлением подачи газа в отдельные дома", — добавил Терехов.
Напомним, в результате ракетных ударов по Харькову 2 января количество пострадавших возросло до 44, среди них оказались пятеро детей. Жертвой атаки стала 91-летняя женщина.
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