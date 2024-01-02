Ракетная атака на Харьков: Терохов рассказал о пострадавших и разрушениях

В городе проблемы с подачей воды.

Российские войска, 2 января, атаковали Харьков. В настоящее время специалисты устанавливают тип этих ракет. Вероятно, это были Кинжал или Искандер-К.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

По его данным, пострадал 41 жилой дом. Одна из ракет попала в магистральный газопровод.

"В настоящее время утечка газа локализована. Что касается теплоснабжения, то на сегодня отключены шесть домов. Специалисты сейчас работают по этим домам, потому что ожидаем снижения температуры", — говорится в сообщении.

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Кроме того, в результате атаки два дома сейчас без воды.

"Рассчитываем к вечеру возобновить подачу воды. По газоснабжению есть определенные трудности. Газовая служба работает над восстановлением подачи газа в отдельные дома", — добавил Терехов.

Напомним, в результате ракетных ударов по Харькову 2 января количество пострадавших возросло до 44, среди них оказались пятеро детей. Жертвой атаки стала 91-летняя женщина.

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