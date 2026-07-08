- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 114
- Время на прочтение
- 1 мин
Ракетная атака на Харьков: зафиксировано попадание в Основянском и Немышлянском районах
В Харькове ночью 8 июля прогремели взрывы. Мэр Игорь Терехов сообщил о попадании ракет в двух районах города, информация о последствиях уточняется.
В ночь на 8 июля российские войска нанесли ракетный удар по Харькову .
По словам городского головы Игоря Терехова , зафиксировано попадание ракет в Основянском и Немышлянском районах города.
«Зафиксировано попадание ракет в Основянском районе. Последствия уточняются. Также фиксируем попадание ракеты в Немышлянском районе», - сообщил Терехов.
В настоящее время информация о пострадавших, разрушениях и других последствиях атаки уточняется. На местах работают соответствующие службы.
Война в Украине — последние новости
Напомним, российские войска посреди дня атаковали беспилотником многоэтажное здание в Запорожье. Вражеский БпЛА попал в многоэтажку в одном из районов города. После удара произошел пожар.
Также ночью 6 июля Россия массированно атаковала ракетами Киев . Попадание зафиксировали в нескольких районах. Россияне снова били по жилой застройке.