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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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Ракетная атака на Харьков: зафиксировано попадание в Основянском и Немышлянском районах

В Харькове ночью 8 июля прогремели взрывы. Мэр Игорь Терехов сообщил о попадании ракет в двух районах города, информация о последствиях уточняется.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Ракета

Ракета / © ТСН.ua

В ночь на 8 июля российские войска нанесли ракетный удар по Харькову .

По словам городского головы Игоря Терехова , зафиксировано попадание ракет в Основянском и Немышлянском районах города.

«Зафиксировано попадание ракет в Основянском районе. Последствия уточняются. Также фиксируем попадание ракеты в Немышлянском районе», - сообщил Терехов.

В настоящее время информация о пострадавших, разрушениях и других последствиях атаки уточняется. На местах работают соответствующие службы.

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Напомним, российские войска посреди дня атаковали беспилотником многоэтажное здание в Запорожье. Вражеский БпЛА попал в многоэтажку в одном из районов города. После удара произошел пожар.

Также ночью 6 июля Россия массированно атаковала ракетами Киев . Попадание зафиксировали в нескольких районах. Россияне снова били по жилой застройке.

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Дата публикации
Количество просмотров
114
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