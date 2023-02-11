Ракетная атака на Хмельникую область: что известно об отключении света

В субботу, 11 февраля, в Хмельницкой области не действуют почасовые отключения электричества из-за российского ракетного удара и атаки беспилотниками по критической инфраструктуре.

Об этом сообщили в "Хмельницкоблэнерго".

Отмечается, что область заживлена по аварийной схеме. Кроме того, на распределение электрической энергии влияют сетевые ограничения.

"В результате вчерашней массированной атаки в Хмельницкой области не действует график почасовых отключений. Отключения происходят по графику аварийных отключений", — говорится в сообщении.

Последствия массированной атаки на регион значительны. К утру 11 февраля удалось заживить большинство потребителей. Впрочем, ситуация в области сложная. В результате сетевых ограничений приходится одновременно обесточивать около 60% потребителей.

"До сих пор не возобновлено распределение электрической энергии в Юго-Западном районе Хмельницкого. Бригады продолжают работать. Распределение электрической энергии в этом районе будет возобновлено сегодня", — отмечают в облэнерго.

Энергетики подчеркивают, что в который раз разрушились объекты энергетической инфраструктуры области. В настоящее время энергетикам удалось заживить объекты критической инфраструктуры обесточенных городов и общин, отмечают в компании.

Атака на Хмельнитчину 10 февраля

В ночь на пятницу около 4:00 российские оккупанты атаковали беспилотниками Хмельнитчину. Враг попал в объект критической инфраструктуры Шепетовского района.

Уже около 10:00 враг ударил ракетами по Хмельницкому. Попали в объект критической инфраструктуры. Город частично остался без электроснабжения и воды.

В результате российских ракетных обстрелов также были повреждены учебные заведения, многоэтажки и частные дома. В результате обстрела никто не пострадал.

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