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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Ракетная атака на Киев и Житомир: ночью враг запустил баллистику

Воздушные силы предупредили о ракетной опасности.

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Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
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Работа сил ПВО

Работа сил ПВО / © Getty Images

В ночь на 14 октября российские войска совершили ракетную атаку на Киев и Житомир.

Об угрозе удара сообщили Воздушные силы ВСУ.

Предупреждение о ракетной опасности поступило в 4:38.

По данным военных, вражеские ракеты направлялись в направлении Киева и Житомира.

Между тем, столичные Telegram-каналы сообщали о многочисленных взрывах в Киеве и области.

Сообщается, что под атакой противника находится энергетическая инфраструктура.

Ранее сообщалось, что в Киеве возросло количество пострадавших в результате ракетного удара, нанесенного российскими войсками вечером 13 октября.

Мы ранее информировали, что Россия атаковала Киев поздно вечером 13 октября. Поэтому в Деснянском районе есть попадание в девятиэтажный дом.

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