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- Украина
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Ракетная атака на Киев и Житомир: ночью враг запустил баллистику
Воздушные силы предупредили о ракетной опасности.
В ночь на 14 октября российские войска совершили ракетную атаку на Киев и Житомир.
Об угрозе удара сообщили Воздушные силы ВСУ.
Предупреждение о ракетной опасности поступило в 4:38.
По данным военных, вражеские ракеты направлялись в направлении Киева и Житомира.
Между тем, столичные Telegram-каналы сообщали о многочисленных взрывах в Киеве и области.
Сообщается, что под атакой противника находится энергетическая инфраструктура.
Ранее сообщалось, что в Киеве возросло количество пострадавших в результате ракетного удара, нанесенного российскими войсками вечером 13 октября.
Мы ранее информировали, что Россия атаковала Киев поздно вечером 13 октября. Поэтому в Деснянском районе есть попадание в девятиэтажный дом.