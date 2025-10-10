Ракетная атака на Кривой Рог: повреждено предприятие, пострадали люди

Российская ракета / © Associated Press

Реклама

Дополнено новыми материалами

Из-за ракетной атаки на Кривой Рог 10 октября было повреждено здание одного из частных предприятий. Пострадали три человека.

Об этом сообщили председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул и глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

По данным Вилкула, в результате попадания крылатой ракеты в Кривом Роге поврежден объект гражданской инфраструктуры. По предварительным данным, пострадал один человек, который получил акубаротравму.

Реклама

В Криворожском районе был ранен 66-летний мужчина.

«На сейчас, к сожалению, уже трое пострадавших от ракетного удара. Все средние. Медики оказывают им всю необходимую помощь», — добавил позже глава Совета обороны.

Как уточнил Лысак, в Кривом Роге пострадали мужчины в возрасте 36, 45 и 53 года. Двух из них госпитализировали в состоянии средней тяжести. В городе повреждено здание одного из частных предприятий. Возник пожар, который уже ликвидировали.

Вилкул отметил, что в Кривом Роге работают все службы, коммунальный транспорт, больницы и социальные учреждения.

Реклама

"Электричество есть, но ситуация с энергетикой может быть сложной — энергетическая структура взаимосвязана и повреждения в одних регионах могут влиять на другие. Держите дома запас воды, заряженные гаджеты и павербанки. Все Пункты незламности в городе работают», — подчеркнул глава Совета обороны.

Напомним, в ночь на 10 октября российская армия массированно атаковала Днепропетровскую область 60 дронами и ракетами. Под ударом оказалась энергетическая инфраструктура. Взрывы раздавались в Днепре, Каменском и на Криворожье. Зафиксированы пожары.