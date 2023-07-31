Ракетная атака на Кривой Рог: ранено более полусотни человек

В Кривом Роге, который российские оккупанты обстреляли ракетами утром 31 июля, возросло количество пострадавших. Известно о 53 раненых местных жителях.

Об этом во время телемарафона сообщил глава городской военной администрации Александр Вилкул.

По его словам, известно о 53 раненых людях. В частности, трое детей. Трое раненых находятся в тяжелом состоянии. Погибших – четыре человека.

Вилкул предположил, к чему вечера спасатели закончат разбор завалов на разрушенном учебном заведении. В то же время работы на жилой многоэтажке будут продолжаться до утра.

Напомним, в Кривом Роге во время воздушной тревоги, которая началась в 09:02, раздались взрывы. В МВД сообщили, оккупанты ударили по городу ракетами. Произошли попадания в учебное заведение и дом.

Спасательные работы на месте "прилетов. Число жертв растет, погиб ребенок. Среди четырех погибших — 10-летний ребенок.

Читайте также: