Украина
1274
Ракетная атака по Днепру: четверо погибших, много раненых

Оккупанты ударили по Днепру баллистикой во время воздушной тревоги.

Анастасия Павленко
Последствия атаки. Фото: Николай Лукашук, глава ДОР

Дополнено новыми материалами

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Днепру. Известно о четырех погибших и 15 пострадавших.

Об этом сообщил и.о. главы ОВА Владислав Гайваненко.

Спасательная операция продолжается. По предварительным данным, повреждены СТО и другие предприятия. В настоящее время идет обследование территории.

Последствия атаки. Фото: Николай Лукашук, глава ДОР

Ранее сообщалось, что взрывы в Днепре прогремели 1 декабря около 10:15 во время воздушной тревоги.

Перед тем, как раздались взрывы в Днепре, Воздушные силы предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения из Таганрога и призвали жителей города спрятаться в укрытиях.

