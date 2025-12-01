Ракетная атака по Днепру: четверо погибших, много раненых

Последствия атаки. Фото: Николай Лукашук, глава ДОР

Реклама

Дополнено новыми материалами

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Днепру. Известно о четырех погибших и 15 пострадавших.

Об этом сообщил и.о. главы ОВА Владислав Гайваненко.

Спасательная операция продолжается. По предварительным данным, повреждены СТО и другие предприятия. В настоящее время идет обследование территории.

Реклама

Последствия атаки. Фото: Николай Лукашук, глава ДОР

Ранее сообщалось, что взрывы в Днепре прогремели 1 декабря около 10:15 во время воздушной тревоги.

Перед тем, как раздались взрывы в Днепре, Воздушные силы предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения из Таганрога и призвали жителей города спрятаться в укрытиях.