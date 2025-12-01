- Дата публикации
Ракетная атака по Днепру: четверо погибших, много раненых
Оккупанты ударили по Днепру баллистикой во время воздушной тревоги.
Дополнено новыми материалами
Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Днепру. Известно о четырех погибших и 15 пострадавших.
Об этом сообщил и.о. главы ОВА Владислав Гайваненко.
Спасательная операция продолжается. По предварительным данным, повреждены СТО и другие предприятия. В настоящее время идет обследование территории.
Ранее сообщалось, что взрывы в Днепре прогремели 1 декабря около 10:15 во время воздушной тревоги.
Перед тем, как раздались взрывы в Днепре, Воздушные силы предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения из Таганрога и призвали жителей города спрятаться в укрытиях.