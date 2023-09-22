Ракетная атака по городу Курахово: фото и видео ужасных разрушений

В пятницу, 22 сентября, МВД Украины опубликовало новые фото и видео ужасных разрушений в городе Курахово Донецкой области, которое накануне вечером российские оккупанты обстреляли двумя ракетами "Искандер".

Кадры последствий террористической атаки врага появились в Telegram-канале ведомства.

Правоохранители сообщили, что в результате атаки ранены 15 гражданских лиц в возрасте от 43 до 77 лет. Среди них – 6 женщин и 9 мужчин.

Также получил травмы сотрудник отдела полиции Курахового.

Все пострадавшие госпитализированы.

Прямым попаданием ракеты разрушен двухэтажный дом. Всего повреждено 23 многоквартирных дома, школа, два магазина, трансформатор, гаражи, 8 автомобилей.

На месте обстрела находится руководство полиции Донецкой области, работают взрывотехники, следователи, криминалисты, оперативники, парамедики и все профильные службы. Специалисты коммунальных служб приступили к работе по устранению последствий обстрела.

По собранным полицией материалам начато досудебное расследование по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УКУ.

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