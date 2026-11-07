РФ ударила по столице

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Ночью россияне приступили к новой волне ракетной атаки по Киеву. По последним данным, пять человек пострадали.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

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«Пятеро пострадавших в столице в результате атаки врага. В частности, 14-летний ребенок. Двое раненых медики госпитализировали», — отметил он.

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Ранее сообщалось, что в результате ночной атаки врага повреждены энергообъекты в Киевской и Житомирской областях. Чрезвычайно сложная ситуация с энергообеспечением столицы. Соответственно, в работе систем тепло- и водоснабжения в городе.

Также из-за атак РФ поврежден Северный мост. Специалисты исследуют степень повреждений. Движение мостом закрыто в обе стороны.

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