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- Украина
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Ракетная атака по Киеву — среди пострадавших ребенок
Оккупанты устроили «ад» в Киеве. Кличко сообщил детали.
Ночью россияне приступили к новой волне ракетной атаки по Киеву. По последним данным, пять человек пострадали.
Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
«Пятеро пострадавших в столице в результате атаки врага. В частности, 14-летний ребенок. Двое раненых медики госпитализировали», — отметил он.
Ранее сообщалось, что в результате ночной атаки врага повреждены энергообъекты в Киевской и Житомирской областях. Чрезвычайно сложная ситуация с энергообеспечением столицы. Соответственно, в работе систем тепло- и водоснабжения в городе.
Также из-за атак РФ поврежден Северный мост. Специалисты исследуют степень повреждений. Движение мостом закрыто в обе стороны.