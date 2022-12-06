Ракетная атака по Украине: Россия использовала новейшие ракеты

Россия использовала для ударов по Украине ракеты, изготовившиеся через несколько месяцев после усиления западных санкций.

Об этом сообщает The New York Times.

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Сообщается, что эксперты исследовали остатки крылатых ракет Х-101, которые были обнаружены в Киеве после массированных ракетных обстрелов 23 ноября. В докладе Conflict Armament Research отмечается, что одна из ракет была изготовлена этим летом.

Это указывает на тот факт, что РФ продолжает производить ракеты типа Х-101, а значит нашла способ, как в обход санкций покупать компоненты к ним, или же у нее были значительные запасы запчастей до начала войны.

Напомним, что Россия быстро тратит военные запасы и столкнулась с проблемой нехватки боеприпасов и обеспечением. В разведке США считают, что Путин может сократить цели своей "спецоперации", чтобы вернуться к ним позже.

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