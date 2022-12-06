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Ракетная атака по Украине: Россия использовала новейшие ракеты

Автор
Юлия ШевченкоЮлия Шевченко
Дата публикации
Просмотры
4118
Время на прочтение
1 мин
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Ракетная атака по Украине: Россия использовала новейшие ракеты

Фото: Associated Press

РФ била по Украине новейшими крылатыми ракетами

Россия использовала для ударов по Украине ракеты, изготовившиеся через несколько месяцев после усиления западных санкций.

Об этом сообщает The New York Times.

Сообщается, что эксперты исследовали остатки крылатых ракет Х-101, которые были обнаружены в Киеве после массированных ракетных обстрелов 23 ноября. В докладе Conflict Armament Research отмечается, что одна из ракет была изготовлена этим летом.

Это указывает на тот факт, что РФ продолжает производить ракеты типа Х-101, а значит нашла способ, как в обход санкций покупать компоненты к ним, или же у нее были значительные запасы запчастей до начала войны.

Напомним, что Россия быстро тратит военные запасы и столкнулась с проблемой нехватки боеприпасов и обеспечением. В разведке США считают, что Путин может сократить цели своей "спецоперации", чтобы вернуться к ним позже.

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Дата публикации
Просмотры
4118
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