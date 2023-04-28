Ракетная атака по Украине: стало известно, повредили ли оккупанты энергосистему

По состоянию 28 апреля в стране достаточно производства электроэнергии для покрытия потребления.

Массированный ракетный удар по Украине 28 апреля не нанес повреждений энергетической инфраструктуре, однако на востоке сложная ситуация из-за повреждения энергообъекта.

Об этом сообщили в "Укрэнерго".

"Утренняя ракетная атака россиян не нанесла повреждений энергетической инфраструктуре и не привела к необходимости ограничения потребления. Однако остается сложной ситуация на востоке Украины, где из-за обстрелов получил повреждения энергетический объект", – говорится в заявлении компании.

Там заверили, что на 28 апреля в Украине достаточно производства электроэнергии для покрытия потребления.

В "Укрэнерго" сообщили о спаде половодья, поэтому гидроэлектростанции работают для покрытия пиков потребления на протяжении всех суток.



В компании добавили, что ремонтные бригады продолжают работу на всех объектах высоковольтной сети, подвергшихся российским атакам в течение осени-зимы. Для восстановления прежнего уровня надежности энергоснабжения все еще необходимо много ресурса и времени.

"Чтобы уменьшить нагрузку на энергосистему, которая испытала тяжелые повреждения врага и все еще продолжает восстанавливаться, просим по возможности переносить использование мощной техники на ночные и дневные часы", — призвали в "Укрэнерго".

Напомним, Россия в очередной раз устроила массированный ракетный обстрел по Украине, выпустив в ночь на 28 апреля 23 ракеты (21 сбито). Захватчики попали по Умани, Днепру и обломки ракеты упали в городе Украинка на Киевщине. В результате вражеской атаки есть разрушения домов. Что касается жертв среди мирного населения, то больше всего их в Умани: сейчас известно о 14 погибших. Десятки гражданских пострадали.

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