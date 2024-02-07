Ракетная атака по Украине: в каком состоянии энергосистема, где нет света

Кроме Киева и Харькова, есть новые повреждения в результате обстрелов в сетях Днепропетровской, Донецкой, Николаевской областей.
Российская ракетная атака утром 7 февраля не нанесла критических последствий для стабильной работы энергосистемы Украины. В то же время из-за повреждения электросетей есть обесточивания в Киеве и Харькове.
Об этом сообщили в "Укрэнерго".
Из-за повреждений в результате ракетной атаки двух высоковольтных линий 110 кВ местных электросетей в Киеве обесточены 19 400 потребителей, учреждения здравоохранения. Продолжаются аварийно-восстановительные работы. Энергопитание обещают возобновить в течение трех-четырех часов.
В Харькове из-за повреждений сетей "Харьковоблэнерго" обесточено около 1000 потребителей.
Высоковольтные линии электропередачи "Укрэнерго" работают в нормальном режиме.
Кроме того, вечером 6 февраля россияне снова обстреляли подстанцию "Укрэнерго" в прифронтовом районе на востоке. В результате ракетных и артиллерийских обстрелов есть повреждения в сетях "Харьковоблэнерго" и прифронтовых регионов. Также есть новые повреждения в результате обстрелов в сетях Днепропетровской, Донецкой, Николаевской областей.
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В связи с погодными условиями на утро 7 февраля обесточены 14 населенных пунктов Волынской области.
По техническим причинам есть отключения электроэнергии в Кировоградской области.
Напомним, в Киеве обломками сбитой ракеты были повреждены две высоковольтные линии. Часть потребителей в Днепровском районе осталась без электроснабжения.
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