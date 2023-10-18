Ракетная атака по Запорожью: момент удара попал на видео

В Запорожье продолжаются поисково-спасательные работы после ракетного удара окупантов.
Момент ракетного удара, нанесенного ночью 18 октября российскими войсками по городу Запорожью, попал на видео камеры наблюдения.
Кадры с места ракетных обстрелов опубликовала пресс-служба полиции Запорожья.
После массированного ракетного обстрела города из ЗРК С-300 известно о двух погибших и трех травмированных. Судьбу еще троих жителей дома, в который попала российская ракета, устанавливают правоохранители и спасатели.
Кроме многоэтажки, повреждены расположенные рядом жилые дома и автомобили, территория промышленных объектов, домовладение.
Полицейские и сотрудники СБУ задокументировали данное военное преступление военнослужащих РФ.
Напомним, одна из шести выпущенных по Запорожью российских ракет попала в многоэтажное здание.
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