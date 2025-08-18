- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 469
- Время на прочтение
- 1 мин
Ракетная атака по Запорожью: первые детали
Утром в Запорожье раздавались взрывы — оккупанты ударили ракетами. Есть пострадавшие.
Сегодня, 18 августа, оккупанты нанесли два удара по Запорожью, пытаясь поразить объекты критической инфраструктуры города.
Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров.
«Шестеро человек, из них двое в тяжелом состоянии госпитализированы в медицинские учреждения Запорожья. Это пострадавшие в результате атаки на областной центр. Количество людей, которым понадобилась помощь врачей, увеличивается», — уточнил он.
В Воздушных силах предупреждали об угрозе баллистики из Крыма.
Напомним, россияне около 5 утра атаковали Харьков дронами. Один из ударов пришелся по многоэтажному жилому дому в Индустриальном районе города — обрушились перекрытия и люди оказались под завалами.
По последним данным, известно о пяти погибших, среди которых — полуторагодовалая девочка, тело которой достали из-под завалов.
В Воздушных силах Украины сообщили, что в ночь на 18 августа российские войска выпустили по Украине 4 баллистических ракеты «Искандер-М» и 140 беспилотников разных видов.