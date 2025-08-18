Ракетная атака по Запорожью: первые детали

РФ ударила по Запорожью / © Associated Press

Сегодня, 18 августа, оккупанты нанесли два удара по Запорожью, пытаясь поразить объекты критической инфраструктуры города.

Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров.

«Шестеро человек, из них двое в тяжелом состоянии госпитализированы в медицинские учреждения Запорожья. Это пострадавшие в результате атаки на областной центр. Количество людей, которым понадобилась помощь врачей, увеличивается», — уточнил он.

В Воздушных силах предупреждали об угрозе баллистики из Крыма.

Напомним, россияне около 5 утра атаковали Харьков дронами. Один из ударов пришелся по многоэтажному жилому дому в Индустриальном районе города — обрушились перекрытия и люди оказались под завалами.

По последним данным, известно о пяти погибших, среди которых — полуторагодовалая девочка, тело которой достали из-под завалов.

В Воздушных силах Украины сообщили, что в ночь на 18 августа российские войска выпустили по Украине 4 баллистических ракеты «Искандер-М» и 140 беспилотников разных видов.