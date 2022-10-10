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Ракетная атака российскими оккупантами Киева: в Сети появились видео первых "прилетов" по городу

Дата публикации
Просмотры
8586
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Ракетная атака российскими оккупантами Киева: в Сети появились видео первых "прилетов" по городу

Фото: Associated Press

Россияне атаковали украинскую столицу ракетами.

Сегодня, 10 октября, российские оккупанты нанесли массированный ракетный обстрел по Украине. Обстреляны крупнейшие города Украины.

Видео "прилетов" по украинским столицам появились в Сети.

Столица Украины сегодня, 10 октября, очутилась под атаками российских террористов. Ракеты поразили объекты в Шевченковском и Соломенском районах Киева.

Центральные улицы столицы перекрыты, работают спасательные службы.

Одна из ракет упала в Шевченковском районе вблизи памятника Грушевскому. На месте падения произошел пожар, попали в ехавшие по дороге автомобили. Есть погибшие и ранненые.

Напомним, что утром, 10 октября, Россия обстреляла ракетами крупнейшие города Украины. Обстрелы подверглись Запорожье, Днепр, Киев, Хмельницкий, Львов, Тернополь.

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Автор
Юлия ШевченкоЮлия Шевченко
Дата публикации
Просмотры
8586
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