Ракетная атака российскими оккупантами Киева: в Сети появились видео первых "прилетов" по городу

Сегодня, 10 октября, российские оккупанты нанесли массированный ракетный обстрел по Украине. Обстреляны крупнейшие города Украины.

Видео "прилетов" по украинским столицам появились в Сети.

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Столица Украины сегодня, 10 октября, очутилась под атаками российских террористов. Ракеты поразили объекты в Шевченковском и Соломенском районах Киева.

Центральные улицы столицы перекрыты, работают спасательные службы.

Одна из ракет упала в Шевченковском районе вблизи памятника Грушевскому. На месте падения произошел пожар, попали в ехавшие по дороге автомобили. Есть погибшие и ранненые.