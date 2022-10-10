Ракетная атака российскими оккупантами Киева: в Сети появились видео первых "прилетов" по городу

Россияне атаковали украинскую столицу ракетами.
Сегодня, 10 октября, российские оккупанты нанесли массированный ракетный обстрел по Украине. Обстреляны крупнейшие города Украины.
Видео "прилетов" по украинским столицам появились в Сети.
Столица Украины сегодня, 10 октября, очутилась под атаками российских террористов. Ракеты поразили объекты в Шевченковском и Соломенском районах Киева.
Центральные улицы столицы перекрыты, работают спасательные службы.
Одна из ракет упала в Шевченковском районе вблизи памятника Грушевскому. На месте падения произошел пожар, попали в ехавшие по дороге автомобили. Есть погибшие и ранненые.
Напомним, что утром, 10 октября, Россия обстреляла ракетами крупнейшие города Украины. Обстрелы подверглись Запорожье, Днепр, Киев, Хмельницкий, Львов, Тернополь.