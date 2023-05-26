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Ракетная атака Украины и "бавовна" в Бердянске и Краснодаре: главные новости ночи 26 мая

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
14к
Время на прочтение
1 мин
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Ракетная атака Украины и "бавовна" в Бердянске и Краснодаре: главные новости ночи 26 мая

Главные новости ночи 26 мая от ТСН.ua / Фото: ТСН.ua

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи.

Главные новости ночи 26 мая 2023 года:

  • Россияне атаковали Киев со стратегических бомбардировщиков: первые подробности Читать далее –>
  • "Бавовна" произошла в центре Краснодара (видео) Читать далее –>
  • Взрывы раздались в Харьковской и Днепропетровской областях Читать далее –>
  • Испания передаст Украине еще четыре танка Leopard Читать далее –>
  • Захватчики повредили дамбу Карловского водохранилища Донецкой области Читать дальше –>
  • В Бердянске мощные взрывы: оккупанты не досчитались С-300 (фото, видео) Читать далее –>

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