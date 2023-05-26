Ракетная атака Украины и "бавовна" в Бердянске и Краснодаре: главные новости ночи 26 мая

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Главные новости ночи 26 мая 2023 года:
- Россияне атаковали Киев со стратегических бомбардировщиков: первые подробности Читать далее –>
- "Бавовна" произошла в центре Краснодара (видео) Читать далее –>
- Взрывы раздались в Харьковской и Днепропетровской областях Читать далее –>
- Испания передаст Украине еще четыре танка Leopard Читать далее –>
- Захватчики повредили дамбу Карловского водохранилища Донецкой области Читать дальше –>
- В Бердянске мощные взрывы: оккупанты не досчитались С-300 (фото, видео) Читать далее –>
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