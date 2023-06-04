Ракетная атака Украины и "бавовна" в Крыму: главные новости ночи 4 июня

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи.
Главные новости ночи 4 июня 2023:
- Благодаря ПВО захватчикам не удалось ночью обстрелять столицу — КМВА Читать далее –>
- "Бавовна" произошла во временно оккупированном Крыму: что известно Читать далее –>
- Киевлян удивил аномально красный месяц: ученый объяснил причину Читать далее –>
- Зеленский отреагировал на ракетные обстрелы пригорода Днепра (видео) Читать дальше –>
- В Минобороны Китая пообещали расширить военную связь с Киевом — Bloomberg Читать далее –>
- В Белгородской области российские добровольцы продолжают бои с армией Путина: что происходит в Шебекино (видео) Читать далее –>
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