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Ракетная атака Украины и "бавовна" в Крыму: главные новости ночи 4 июня

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
673
Время на прочтение
1 мин
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Ракетная атака Украины и "бавовна" в Крыму: главные новости ночи 4 июня

Главные новости ночи 4 июня от ТСН.ua / Фото: ТСН.ua

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи.

Главные новости ночи 4 июня 2023:

  • Благодаря ПВО захватчикам не удалось ночью обстрелять столицу — КМВА Читать далее –>
  • "Бавовна" произошла во временно оккупированном Крыму: что известно Читать далее –>
  • Киевлян удивил аномально красный месяц: ученый объяснил причину Читать далее –>
  • Зеленский отреагировал на ракетные обстрелы пригорода Днепра (видео) Читать дальше –>
  • В Минобороны Китая пообещали расширить военную связь с Киевом — Bloomberg Читать далее –>
  • В Белгородской области российские добровольцы продолжают бои с армией Путина: что происходит в Шебекино (видео) Читать далее –>

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Дата публикации
Просмотры
673
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