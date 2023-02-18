Ракетная атака в Украине: в нескольких областях и Киеве применяют экстренные отключения света

Отмечается, что такой шаг вынужден.
В субботу, 18 февраля, из-за угрозы ракетной атаки в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях применяются экстренные отключения света.
Об этом сообщили в ДТЭК.
"Это вынужденный превентивный шаг, который позволит избежать серьезных повреждений энергетической инфраструктуры, если вражеские ракеты достигнут цели", — говорится в сообщении.
Напомним, 18 февраля в Украине была объявлена воздушная тревога . Тревогу начали объявлять в 08:25 – из Херсонской области.
В Хмельницком во время воздушной тревоги прогремели два взрыва.
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