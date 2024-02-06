Ракетная опасность: Гуменюк оценила действия и намерения врага

Враг может готовиться к новым ударам.

Россияне используют точечные ракетные атаки. По всей вероятности, они пытаются проверить готовность наших систем ПВО.

Об этом в эфире телемарафона сказала спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк.

Вчера, 5 февраля, враг применил точечную ракетную атаку там, где смог применить тактическую авиацию. Из акватории Черного моря по Николаевской области была выпущена ракета типа Х-59. По всей вероятности, говорит спикер, что это такая разведка боем, попытка проверить готовность систем противовоздушной обороны.

"Мы видим, что общая пауза, которую враг выдерживает между массированными ракетными атаками, уже достаточно взвешена, это может свидетельствовать о подготовке последующих атак", – говорит Гуменюк.

Но и в этих промежутках такие точечные атаки, отмечает она, являются признаком враждебного терроризма. Россияне применяют ракетные удары по разным направлениям, обнаруживая системы противовоздушной обороны и пытаясь проложить маршруты последующих ударов.

Напомним, захватчики ударили по гостинице на Харьковщине. К сожалению, погиб младенец.

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