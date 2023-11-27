Ракетная опасность охватила несколько украинских областей: позаботьтесь о себе

В ночь на 27 ноября во второй раз за темный период суток была объявлена воздушная тревога в нескольких украинских областях.

В частности, сирены прозвучали в Запорожской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской, Кировоградской, Луганской областях и в автономной республике Крым.

Воздушные Силы ВСУ в сообщении в социальных сетях заявили о риске ракетной опасности.

А мониторинговые каналы сообщили о пуске ракеты в Кривой Рог, хотя позже уточнили, что это был маневр врага.

Оставайтесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности.

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