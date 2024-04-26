Ракетная опасность: по всей территории Украины объявлена воздушная тревога:

Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги.
Вечером 26 апреля на всей территории Украины объявлена воздушная тревога.
В Воздушных силах сообщили о запуске крылатых ракет в направлении Белой Церкви, Хмельницкой, Винницкой и Тернопольской областей. Также сообщается о взлете Миг-31 и угрозе пусков "Кинжалов".
Напомним, пес чудом выжил после удара по Дергачам под Харьковом. Авиабомба попала совсем рядом.
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