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Ракетная опасность: по всей территории Украины объявлена воздушная тревога:

Ракетная опасность: по всей территории Украины объявлена воздушная тревога:

Украинцев призвали не игнорировать воздушные тревоги / Фото: ТСН.ua

Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги.

Вечером 26 апреля на всей территории Украины объявлена воздушная тревога.

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В Воздушных силах сообщили о запуске крылатых ракет в направлении Белой Церкви, Хмельницкой, Винницкой и Тернопольской областей. Также сообщается о взлете Миг-31 и угрозе пусков "Кинжалов".

Напомним, пес чудом выжил после удара по Дергачам под Харьковом. Авиабомба попала совсем рядом.

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