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- Украина
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Ракетная опасность по всей Украине: Россия подняла в небо МиГ-31К, есть угроза удара "Кинжалами"
В Украине ночью 21 июня объявили масштабную воздушную тревогу из-за взлета российского истребителя МиГ-31К, который является носителем аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал".
Воздушные силы Украины предупредили о ракетной опасности по всей территории страны после фиксации взлета российского самолета МиГ-31К с территории РФ. Именно этот тип истребителя способен нести гиперзвуковые ракеты Х-47М2 "Кинжал", которые Россия регулярно применяет для атак по Украине.
В связи с потенциальной угрозой ударов по всей стране была объявлена воздушная тревога. Украинцев призывают немедленно пройти в укрытие и оставаться там до официального отбоя.
Напомним, ракеты типа "Кинжал" считаются одними из самых опасных в российском арсенале из-за высокой скорости и сложности перехвата.
К слову, Украина успешно провела испытание собственной зенитной ракеты, предназначенной для борьбы с баллистическими целями. Изделие находится в состоянии готовности к выполнению задач.