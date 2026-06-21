Ракетная опасность по всей Украине: Россия подняла в небо МиГ-31К, есть угроза удара "Кинжалами"

Сирена / © ТСН.ua

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Воздушные силы Украины предупредили о ракетной опасности по всей территории страны после фиксации взлета российского самолета МиГ-31К с территории РФ. Именно этот тип истребителя способен нести гиперзвуковые ракеты Х-47М2 "Кинжал", которые Россия регулярно применяет для атак по Украине.

В связи с потенциальной угрозой ударов по всей стране была объявлена воздушная тревога. Украинцев призывают немедленно пройти в укрытие и оставаться там до официального отбоя.

Напомним, ракеты типа "Кинжал" считаются одними из самых опасных в российском арсенале из-за высокой скорости и сложности перехвата.

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К слову, Украина успешно провела испытание собственной зенитной ракеты, предназначенной для борьбы с баллистическими целями. Изделие находится в состоянии готовности к выполнению задач.

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