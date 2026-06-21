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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
131
Время на прочтение
1 мин

Ракетная опасность по всей Украине: Россия подняла в небо МиГ-31К, есть угроза удара "Кинжалами"

В Украине ночью 21 июня объявили масштабную воздушную тревогу из-за взлета российского истребителя МиГ-31К, который является носителем аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал".

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Сирена

Сирена / © ТСН.ua

Воздушные силы Украины предупредили о ракетной опасности по всей территории страны после фиксации взлета российского самолета МиГ-31К с территории РФ. Именно этот тип истребителя способен нести гиперзвуковые ракеты Х-47М2 "Кинжал", которые Россия регулярно применяет для атак по Украине.

В связи с потенциальной угрозой ударов по всей стране была объявлена воздушная тревога. Украинцев призывают немедленно пройти в укрытие и оставаться там до официального отбоя.

Напомним, ракеты типа "Кинжал" считаются одними из самых опасных в российском арсенале из-за высокой скорости и сложности перехвата.

К слову, Украина успешно провела испытание собственной зенитной ракеты, предназначенной для борьбы с баллистическими целями. Изделие находится в состоянии готовности к выполнению задач.

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Дата публикации
Количество просмотров
131
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