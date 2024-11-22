Ракетная опасность: Рада отменила заседание, другие органы государственной власти также не работают

Сегодняшнее заседание Верховной Рады Украины отменили из-за вероятной угрозы обстрела правительственного квартала Местных жителей и сотрудников офисов, расположенных рядом, также предупреждали об опасности.

Об этом заявили депутаты из разных фракций в комментарии "Суспільному".

По словам нардепа от "Слуги народа" Никиты Потураева, существует повышенная угроза ракетной атаки. Поэтому важно было уменьшить количество людей в потенциально опасной зоне, подчеркнул он.

"Не только было принято решение об отмене заседания, но и все службы Рады и секретариаты комитетов сегодня не работают. Минимизировано количество людей в Кабмине, ОПУ и других государственных органах в том районе. Решение принимали органы, ответственные о безопасности в соответствии с разведывательной информацией об угрозе" ракетного удара по этому району. Усиленные меры безопасности касаются не только Совета, но и всех, кто там работает и живет", — рассказал Потураев.

Нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк подтвердил слова своего коллеги о том, что сегодняшнее заседание отменили из-за наличия информации о вероятности обстрелов.

"Это не значит, что они будут, просто есть такое предупреждение, и поскольку ничего важного не было запланировано на пятницу, то перенесли на следующую пленарную неделю. Хотя кто-то считает Раду центром принятия решений", — подчеркнул депутат.

Напомним, ранее народный депутат Тарас Батенко заявил, что РФ готовит ракетную атаку на Верховную Раду в ближайшие дни. В частности, парламентариев предупредили о применении экспериментального баллистического оружия.

Читайте также: