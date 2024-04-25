Ракетная опасность: Украину охватила масштабная воздушная тревога

Зафиксирован взлет МиГ-31К — в Воздушных силах просят не игнорировать сигналы воздушной тревоги и проследовать в укрытия.

В четверг, 25 апреля, Украину охватила масштабная воздушная тревога. Существует ракетная угроза.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

"Внимание! Ракетная опасность по всей территории Украины из-за взлета МиГ-31К!" — говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ.

Людей призывают проследовать в укрытия.

Стоит отметить, что это уже четвертая воздушная тревога за день.

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