Ракетная опасность: враг атаковал Запорожье

В ночь на 12 октября в Запорожье прозвучали взрывы.

В Запорожье слышны взрывы. Об этом сообщаются местные в социальных сетях.

"Внимание‼️ Ракетная опасность. Все в укрытие. Берегите себя!", — добавил в сообщении глава Запорожской ОГА Александр Старух.

"Оккупант атаковал ракетами областной центр. Информация о разрушениях и пострадавших выясняется. Находитесь в укрытиях! Есть опасность повторных атак!", - через некоторое время добавил чиновник.

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Обстрел Запорожья

Под утро 11 октября 2022 года Россия снова ударила по Запорожью. Целями неприятеля стали объекты инфраструктуры. Позже стало известно, что оккупанты повредили образовательное и медицинское учреждения. В целом же РФ атаковала Запорожье 12 ракетами.

После полуночи 10 октября враг снова атаковал Запорожье. Было зафиксировано около десяти прилетов. Людей призывали находиться в укрытиях.

Ранее число жертв предварительного обстрела возросло до 14 человек. Разбор завалов продолжается. Более 70 человек получили ранения, среди них 11 детей. Всем им оказывается необходимая помощь. Российская армия выпустила по Запорожью 12 ракет, почти все попали в жилые дома.

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