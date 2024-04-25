Ракетная угроза: по Украине ширится воздушная тревога

Зафиксирован взлет МиГ-31К — в Воздушных силах просят не игнорировать сигналы воздушной тревоги и проследовать в укрытия.

В четверг, 25 апреля, в Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога. Существует ракетная угроза.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

"Внимание! Ракетная опасность по всей территории Украины! Зафиксирован взлет МиГ-31К", — говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ.

Людей призывают проследовать в укрытия.

Отметим, что это уже третья воздушная тревога за день.

Утром 25 апреля во время воздушной тревоги российская армия атаковала Черкасскую область ракетой "Искандер-К".

Кроме того, в Кривом Роге Днепропетровской области произошли взрывы. Воздушные силы предупреждали о запуске ракеты.

Напомним, в Генштабе ВСУ сообщили актуальные новости с фронта.

Читайте ведущие новости дня: