Ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ сократили количество оккупантов и уничтожили склад с боеприпасами и горючим — ОК "Юг"

Ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ сократили количество оккупантов и уничтожили склад с боеприпасами и горючим — ОК "Юг"

Обстановка в Южной операционной зоне продолжает удерживать напряжение и динамику на высоком уровне.

Российские оккупанты обстреливают населенные пункты Николаевщины и Днепропетровщины, прикрываясь мирными жителями.

Об этом говорится в сводке оперативного командования "Південь".

В Херсонской области продолжаются боевые действия и обстрелы. Многие населенные пункты без электроснабжения, воды и газа. Область нуждается в медикаментах и гуманитарной помощи.

Также читайте На Запорожье ВСУ поколошматили российских оккупантов: более десятка отправили к Кобзону и столько же в лазарет

Противник без успеха в продвижении вперед, укрепляется на оборонных рубежах, прячет технику и подразделения в населенных пунктах, прикрываясь мирными жителями.

Оккупанты продолжают обстрелы населенных пунктов Николаевщины реактивными системами залпового огня "Смерч" и "Ураган". Ночью нанесен удар по Очакову. Повреждена газовая труба газораспределительной станции и местный хлебозавод. Пожар оперативно локализован, жертв и угрозы утечки газа нет.

В Николаеве вновь разгромлены жилые дома, враг коварно покрывал огнем спальный район города ночью. Информация о пострадавших уточняется. Вражеской артиллерией обстреляна Воскресенская, Галицыновская, Шевченковская громада. Есть пострадавшие. Информация уточняется.

В Широковской громаде разрушены 7 жилых домов, фермерское хозяйство, столовая. Повреждены 15 жилых домов.

"Выполняя огневые задачи, в течение ночи наши ракетно-артиллерийские подразделения сократили количество рашистов на 16 единиц, уничтожили их самоходную артустановку, 4 бронированных и 5 других автомашин. А также разбили пункт управления БПЛА, состав боеприпасов, состав горюче-смазочных запасов" — сообщает ОК "Південь".

Отметим, до войны 90% украинского экспорта шло через порты в Черном море, которые могут загружать танкеры, достаточно большие, чтобы путешествовать на большие расстояния – в Китай или Индию – и при этом получать прибыль. Но сейчас все они закрыты. Россия захватила большую часть побережья Украины, а остальное заблокировала флотом из не менее 20 судов, включая четыре подводные лодки.

Читайте также: