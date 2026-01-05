Ракетно-дроновая атака по Украине: какая ситуация со светом

Ситуация со светом сложная / © Associated Press

Ночью враг нанес ракетные и дроновые удары по энергообъектам в нескольких регионах. В результате на утро есть обесточенные потребители в Донецкой, Харьковской и Черниговской областях.

Об этом сообщили в «Укрэнерго».

«Полностью обесточено г. Славутич, административно часть Киевской области. Аварийно-восстановительные работы начались везде, где это позволяют условия безопасности. Также идет восстановление поврежденного ранее врагом оборудования в других регионах», — говорится в сообщении.

В результате предварительных массированных ракетно-дроновых атак на энергосистему сегодня в большинстве регионов Украины применяются меры ограничения потребления: графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса и почасовые отключения для всех категорий потребителей.

Напомним, в ночь на 5 января Вооруженные силы Российской Федерации запустили по Украине 165 дронов-камикадзе «Шахед», девять баллистических ракет «Искандер»/ракет С-300, сообщили Воздушные силы Вооруженных сил Украины. Под ударом оказались северные, центральные, восточные регионы страны.

Глава Киевской ОВА Николай Калашник сообщил, что под удар «Шахедов» ВС РФ попал Фастовский район и Славутич. В Фастовском районе погиб один гражданский, есть разрушение частных домов и частных предприятий. В Славутиче — обесточивание, с которым пытаются справиться ремонтники.