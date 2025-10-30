- Дата публикации
Ракетно-дроновый удар по инфраструктуре: Минэнерго обратилось к украинцам
Как только станет возможным, спасатели, ремонтные бригады и энергетики начнут ликвидацию последствий атаки, восстановление питания и оценку ущерба.
Министерство энергетики Украины подтвердило, что Россия снова наносит массированный ракетно-дроновый удар по энергетической инфраструктуре страны. Министр энергетики Светлана Гринчук призвала граждан оставаться в укрытиях, где еще не было отбоя воздушной тревоги, и доверять только официальным источникам информации.
Заявление по поводу очередного массированного удара российских войск по энергетической системе страны Светлана Гринчук обнародовала в Facebook.
«Россия снова наносит массированный ракетно-дроновый удар по энергетической инфраструктуре Украины», — заявила Гринчук.
Министр подчеркнула, что спасатели, ремонтные бригады и энергетики готовы начать работы по ликвидации последствий атаки.
«Только что станет возможным, спасатели, ремонтные бригады и энергетики начнут ликвидацию последствий атаки, восстановление питания и оценку ущерба. Благодарна каждому нашему специалисту, который борется за свет и тепло в наших домах», — написала чиновник.
В связи с воздушной тревогой и атакой, глава Минэнерго призвала украинцев соблюдать правила безопасности.
«Призываем всех оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги. Сохраняйте спокойствие и доверяйте только официальным источникам информации», — говорится в сообщении.
Напомним, в большинстве регионов Украины введены аварийные отключения электроэнергии.