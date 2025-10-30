Ракетно-дроновый удар по инфраструктуре: Минэнерго обратилось к украинцам

Удар РФ по энергетической инфраструктуре Украины / © Associated Press

Министерство энергетики Украины подтвердило, что Россия снова наносит массированный ракетно-дроновый удар по энергетической инфраструктуре страны. Министр энергетики Светлана Гринчук призвала граждан оставаться в укрытиях, где еще не было отбоя воздушной тревоги, и доверять только официальным источникам информации.

Заявление по поводу очередного массированного удара российских войск по энергетической системе страны Светлана Гринчук обнародовала в Facebook.

«Россия снова наносит массированный ракетно-дроновый удар по энергетической инфраструктуре Украины», — заявила Гринчук.

Министр подчеркнула, что спасатели, ремонтные бригады и энергетики готовы начать работы по ликвидации последствий атаки.

«Только что станет возможным, спасатели, ремонтные бригады и энергетики начнут ликвидацию последствий атаки, восстановление питания и оценку ущерба. Благодарна каждому нашему специалисту, который борется за свет и тепло в наших домах», — написала чиновник.

В связи с воздушной тревогой и атакой, глава Минэнерго призвала украинцев соблюдать правила безопасности.

«Призываем всех оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги. Сохраняйте спокойствие и доверяйте только официальным источникам информации», — говорится в сообщении.

Напомним, в большинстве регионов Украины введены аварийные отключения электроэнергии.