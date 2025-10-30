ТСН в социальных сетях

Ракетно-дроновый удар по инфраструктуре: "Укрзалізниця" предупредила о задержке ряда поездов

«Укрзалізниця» сообщила о задержке ряда поездов после обесточивания в Николаевской области в результате обстрела.

«Укрзализныця»

«Укрзализныця»

В результате вражеского обстрела «Укрзалізниця» обесточена в Николаевской области. Поэтому задерживается ряд поездов.

Об этом сообщает прессслужба «Укрзалізниці» в Telegram.

Резервные тепловозы уже выведены, пассажирские поезда в регионе будут курсировать с задержками. Это касается рейсов:

  • 127 Запорожье-Львов,

  • 128 Львов-Запорожье,

  • 51 Одесса-Запорожье,

  • 7 Харьков-Одесса,

  • 53 Днепр-Одесса.

«Все отклонения от расписания традиционно собраны на портале uz-vezemo. Продолжаем движение», — говорится в сообщении УЗ.

Напомним, Россия нанесла ракетно-дроновый удар по энергетической инфраструктуре.

