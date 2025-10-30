- Дата публикации

Украина
Ракетно-дроновый удар по инфраструктуре: "Укрзалізниця" предупредила о задержке ряда поездов
«Укрзалізниця» сообщила о задержке ряда поездов после обесточивания в Николаевской области в результате обстрела.
В результате вражеского обстрела «Укрзалізниця» обесточена в Николаевской области. Поэтому задерживается ряд поездов.
Об этом сообщает прессслужба «Укрзалізниці» в Telegram.
Резервные тепловозы уже выведены, пассажирские поезда в регионе будут курсировать с задержками. Это касается рейсов:
127 Запорожье-Львов,
128 Львов-Запорожье,
51 Одесса-Запорожье,
7 Харьков-Одесса,
53 Днепр-Одесса.
«Все отклонения от расписания традиционно собраны на портале uz-vezemo. Продолжаем движение», — говорится в сообщении УЗ.
Напомним, Россия нанесла ракетно-дроновый удар по энергетической инфраструктуре.