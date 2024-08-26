Ракетно-дроновый удар по Львовщине: в ОВА рассказали о последствиях

Враг атаковал несколько энергетических объектов.
В понедельник 26 августа кафиры нанесли массированный ракетно-дроновый удар по Львовщине. Предварительно обошлось без жертв и пострадавших. Впрочем, возникли временные перебои с электроснабжением в городе и области.
Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.
"По состоянию на этот час ситуацию удалось стабилизировать. Энергетики работают над восстановлением питания. На местах дежурят ГСЧС и правоохранители"
Напомним, в результате атаки России в понедельник, 26 августа, пострадали 15 областей. Страна-террористка целила по энергетической инфраструктуре.
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