Ракетные атаки по Украине зимой: эксперт спрогнозировал, чего ожидать от окупантов

В прошлом году тактика россиян не сработала.

Россия продолжает наносить вражеские атаки по Украине. Однако определиться с целями последнего удара противника достаточно сложно.

Об этом рассказал руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук в эфире телемарафона.

В последние месяцы россияне больше всего целили по аэропортам Украины.

"Староконстантинов, Хмельницкий, Миргород, украинские порты Одесского региона. Это основные, куда больше всего направлялось ракет и "Шахедов". Скорее всего, в ноябре-декабре они меняют тактику. Об этом свидетельствует и большее количество применения ракет. Возможно, это уже начало очередной атаки на нашу критическую инфраструктуру", – рассказал он.

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Эксперт добавляет, что россиянам придется придумывать что-нибудь новенькое, потому что тактика ракетных ударов, которую они имели в прошлом году, в этом году не срабатывает", — говорится в сообщении.

Добавим, спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что Россия может повторить удары крылатыми ракетами со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС по Украине – кафиры держали паузу более двух месяцев и, вероятно, накапливали ракеты.

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