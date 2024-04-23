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"Ракетные атаки усилятся": Селезнев озвучил новые цели оккупантов

"Ракетные атаки усилятся": Селезнев озвучил новые цели оккупантов

Война в Украине

Россияне, вероятно, усилят удары по железнодорожной инфраструктуре Украины.

Оккупационные войска активизировались на фоне принятой Палатой представителей США помощи Украине.

Военный эксперт, бывший представитель Генштаба ВСУ Владислав Селезнев прокомментировал планы врага в эфире Radio NV.

По его словам, россияне совершили ряд ракетных атак по железнодорожным узлам, в том числе в районе Павлограда и в районе Синельниково.

"Там находятся огромные железнодорожные хабы, которые в частности используются украинскими Силами обороны. Это открытая информация, и враг ее знает. Однако Украина имеет достаточно разветвленную сеть железнодорожного сообщения, поэтому найдутся возможности доставить необходимое вооружение и боеприпасы для военных, уверен Селезнев ", — говорится в сообщении.

Однако то, что в ближайшей перспективе украинская железнодорожная инфраструктура будет страдать от вражеских ракетных и дроновых атак, это очевидно.

"Так же будут под влиянием вражеских ракет, вероятно, электростанции, которые обеспечивают тяговым электричеством соответствующие сети нашего железнодорожного сообщения. Конечно, в зоне поражения могут находиться наши мосты через Днепр и другие крупные реки на территории нашей страны", — сказал он.

Кроме того, командующий Нацгвардией Александр Пивненко рассказал, действительно ли оккупационная армия России может захватить Харьков.

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