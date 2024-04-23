"Ракетные атаки усилятся": Селезнев озвучил новые цели оккупантов

Оккупационные войска активизировались на фоне принятой Палатой представителей США помощи Украине.

Военный эксперт, бывший представитель Генштаба ВСУ Владислав Селезнев прокомментировал планы врага в эфире Radio NV.

По его словам, россияне совершили ряд ракетных атак по железнодорожным узлам, в том числе в районе Павлограда и в районе Синельниково.

"Там находятся огромные железнодорожные хабы, которые в частности используются украинскими Силами обороны. Это открытая информация, и враг ее знает. Однако Украина имеет достаточно разветвленную сеть железнодорожного сообщения, поэтому найдутся возможности доставить необходимое вооружение и боеприпасы для военных, уверен Селезнев ", — говорится в сообщении.

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Однако то, что в ближайшей перспективе украинская железнодорожная инфраструктура будет страдать от вражеских ракетных и дроновых атак, это очевидно.

"Так же будут под влиянием вражеских ракет, вероятно, электростанции, которые обеспечивают тяговым электричеством соответствующие сети нашего железнодорожного сообщения. Конечно, в зоне поражения могут находиться наши мосты через Днепр и другие крупные реки на территории нашей страны", — сказал он.

Кроме того, командующий Нацгвардией Александр Пивненко рассказал, действительно ли оккупационная армия России может захватить Харьков.

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