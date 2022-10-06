Ракетные обстрелы городов, травмированные дети и сбитые дроны-камикадзе: как прошли сутки в регионах Украины

Относительно спокойно ночь прошла на Волыни, Закарпатье, Ровенщине, Ивано-Франковской, Львовской, Черновицкой, Винницкой, Тернопольской областях, Черкасщине, Полтавщине, Кировоградщине, Черниговщине, Сумщине, Киевщине и Житомирщине.

О ситуации с обстрелами в регионах Украины сообщили в Офисе президента.

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Хмельнитчина: сегодня утром в Шепетовском районе области зафиксированы взрывы двух ракет, выпущенных РФ из самолетов, находившихся в воздушном пространстве Беларуси. Одна ракета упала рядом с инфраструктурным объектом. Разрушений инфраструктуры и пожаров нет. Другая – на пустырь. По предварительной информации, в результате падения ракеты зафиксированы незначительные повреждения некоторых из окрестных домов. Погибших и пострадавших нет. На месте работают соответствующие службы.

Запорожская: российские оккупанты атаковали Запорожье 7 ракетами. Есть попадания в жилые кварталы в центре города. Серьезные разрушения получили жилые дома. Под завалами люди. В разборке завалов задействованы все службы. Предварительно в отношении пострадавших в результате вражеской атаки: один человек погиб. Еще одна умерла в машине скорой помощи. Под завалами домов находятся не менее 5 человек. Многие спасены. Среди них — трехлетняя девочка, ребенок госпитализирован. На месте происшествий идет спасательная операция.

Одесская: ночью российские оккупационные войска атаковали Одесщину беспилотниками-камикадзе "Shahed-136" иранского производства. Девять дронов-камикадзе уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг".

Днепропетровщина: всю ночь враг из РСЗО обстреливал Никопольский район. В Никополе повреждены до 10 частных домов, предприятие и линии электропередач. В Мировской громаде изуродовано несколько частных домов и хозяйственных построек. В Марганецкой громаде масштабы разрушений уточняются. По предварительным данным, повсюду обошлось без пострадавших.

Харьковщина: ночью оккупанты нанесли несколько ударов о промышленных объектах Основянского района Харькова. Предварительно, — россияне применили дроны-камикадзе. На месте "прилетов" возникли пожары, есть частичные разрушения нежилых построек. Пострадавших нет.

Также оккупанты обстреливали Купянский и Волчанский районы, а также населенные пункты Богодуховского, Харьковского районов: Уды, Ветеринарное, Стрелку, Красное и др. По информации медиков, в течение суток по области госпитализировали 3 мужчин, которые получили ранения в результате обстрелов в Купянском районе.

Луганщина: в области уволены 6 населенных пунктов. Авиация Сил обороны Украины нанесла более 15 ударов по врагу. Подтверждено поражение 20 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также 4 зенитных ракетных комплекса противника. Кроме того, сбиты 9 вражеских БпЛА.

Ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки поразили два пункта управления, 14 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, состав боеприпасов, а также 8 других важных объектов врага. Отражены атаки россиян в районах населенных пунктов Выимка, Соледарь, Отрадовка, Бахмутское, Бахмут, Красногоровка, Майорск и Новомихайловка. По позициям наших бойцов враг нанес 14 артиллерийских и минометных обстрелов и нанес один авиаудар.

Донетчина: в течение ночи зафиксированы обстрелы г. Сиверск, с.Парасковьевка Соледарской ТГ. Повреждены два частных дома, пострадавших нет. С пяти утра начались активные боевые действия в районе поселка Водяное, сел Первомайское и Каменка. В результате интенсивного ночного обстрела позиций и территории Торецкой громады магниевыми кассетами произошло возгорание дома в поселке Курдюмовка, повреждены несколько частных домов.

Утром был совершен вражеский обстрел с. Дилиевка Константиновской громады. Повреждения получили жилые дома и линия электропередач. На деоккупированных территориях Святогорской и Лиманской громад приступили к выдаче гуманитарной и материальной помощи, выплате пенсий. За сутки в Донецкой области — 14 погибших, 3 раненных.

Николаевщина: ночью враг в очередной раз атаковал беспилотниками-камикадзе "Shahed-136" юг страны. В Николаевской области силами ПВО уничтожено 7 дронов-камикадзе. Вчера, 5 октября, вечером и сегодня, 6 октября, утром были обстрелы окрестностей населенного пункта Березнеговатской громады, сегодня утром. Пострадавших нет. Информация о повреждениях уточняется.

Херсонщина: ситуация в Херсонской области остается чрезвычайно сложной, продолжаются активные боевые действия. ВСУ освободили от российских захватчиков Нововоскресенское, Новогригорьевку и Петропавловку Бериславского района. Продолжается разминирование территории Заградовки Кочубеевской ТГ. Освободившее село все еще обстреливают российские войска из "Ураганов" и "Смерчей". Правоохранители проверяют всю территорию, обезвреживают мины и растяжки. В Белозерской громаде из-за вражеских обстрелов уничтожено имущество и здания фермерского хозяйства, а также фруктовые сады.

В телеграмм-канале так называемого "министерства образования и науки Херсонской области" обнародован приказ о начале каникул для учащихся с 6 по 21 октября на оккупированных территориях из-за обстрелов.

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