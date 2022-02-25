Ракетные обстрелы Киева: в Минобороны обратились к местным жителям

Оккупанты почувствовали всю мощь ВСУ.
Российские оккупанты совершают ракетные обстрелы под Киевом. Силам ПВО удалось сбить одну из ракет.
В Минобороны Украины заявили, что оккупанты почувствовали всю мощь ВСУ и призвали киевлян вступать в ряды терробороны, чтобы защитить родной город.
"Идут ракетные удары по Киеву. Для российских захватчиков нет ничего святого. Первые дни самые сложные, потому что именно сейчас враг либо почувствует преимущество, либо будет сломлен физически и морально. Российские военные уже почувствовали мощь Вооруженных сил Украины. Но важно, чтобы сопротивление оказывали все. Записывайтесь в ряды Территориальной обороны. Обращайтесь в Территориальные центры комплектования (бывшие военкоматы). Сейчас упрощены все процедуры. Кроме того, коктейль молотовое или стрелковое оружие — им минус, нам плюс", — обратилась к жителям советница министра обороны Украины Анна Маляр.
Она добавила, что важно, чтобы украинцы были крепки духом и делали все, чтобы врагу было очень сложно.
Отметим:
- Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Минобороны РФ сообщило о нанесении ударов по военной инфраструктуре Украины.
- После 5 часов утра 24 февраля были слышны взрывы в районе Борисполя, Харькове, Одессе и других крупных городов.
- Российские "Грады" били вдоль всей границы, от Луганска до Житомира.
- Украина закрыла небо для полетов.
- В МВД рассказали о российских обстрелах Украины.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
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Напомним:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.
- С 24 февраля в Украине введено чрезвычайное положение.