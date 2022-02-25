Ракетные обстрелы Киева: в Минобороны обратились к местным жителям

Оккупанты почувствовали всю мощь ВСУ.

Российские оккупанты совершают ракетные обстрелы под Киевом. Силам ПВО удалось сбить одну из ракет.

В Минобороны Украины заявили, что оккупанты почувствовали всю мощь ВСУ и призвали киевлян вступать в ряды терробороны, чтобы защитить родной город.

"Идут ракетные удары по Киеву. Для российских захватчиков нет ничего святого. Первые дни самые сложные, потому что именно сейчас враг либо почувствует преимущество, либо будет сломлен физически и морально. Российские военные уже почувствовали мощь Вооруженных сил Украины. Но важно, чтобы сопротивление оказывали все. Записывайтесь в ряды Территориальной обороны. Обращайтесь в Территориальные центры комплектования (бывшие военкоматы). Сейчас упрощены все процедуры. Кроме того, коктейль молотовое или стрелковое оружие — им минус, нам плюс", — обратилась к жителям советница министра обороны Украины Анна Маляр.

Она добавила, что важно, чтобы украинцы были крепки духом и делали все, чтобы врагу было очень сложно.

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