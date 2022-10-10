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Ракетные обстрелы Киева: в Укрзализниці сообщили, работает ли железнодорожный вокзал в Киеве

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Ракетные обстрелы Киева: в Укрзализниці сообщили, работает ли железнодорожный вокзал в Киеве

Фото: Tania Dovgan

Из-за утренних обстрелов Киева повреждения получил железнодорожный вокзал.

В результате обстрела Киева утром сегодня, 10 октября, был поврежден железнодорожный вокзал. Тем не менее, он работает и дальше.

Об этом сообщили в "Укрзализныце".

"Взрывной волной повреждены окна здания центрального вокзала в Киеве, однако вокзал работает, высадка и посадка на поезда проводится через западный и восточный подземные переходы, которые выполняют роль укрытия. Включаем железные нервы и продолжаем движение", — говорится в сообщении УЗ.

Напомним, что в Киеве ракеты попали в Шевченковский и Соломенский районы города. В результате российских обстрелов в Украине погибли и ранены.

В Днепре после массового ракетного удара РФ погибли и раненные. На местах ударов работают экстренные службы.

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Автор
Юлия ШевченкоЮлия Шевченко
Дата публикации
Просмотры
6016
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