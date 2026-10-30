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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
854
Время на прочтение
1 мин

Ракетные обстрелы Украины, дроны снова парализовали Москву: главные новости ночи 30 октября 2026 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
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Работа сил ПВО

Работа сил ПВО / © Getty Images

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 30 октября 2026 года:

  • Враг с утра запустил крылатые ракеты по Украине: что известно Читать далее –>

  • Россия ударила по промышленному предприятию в Полтавской области: что известно об атаке Читать далее –>

  • Москва без авиасообщения: из-за атаки БпЛА закрыли все аэропорты Читать далее –>

  • Россия атаковала Украину баллистической ракетой: в одном из регионов раздались взрывы Читать далее –>

  • Ночью российские захватчики атаковали Украину ударными беспилотниками .

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