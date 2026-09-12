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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
1477
Время на прочтение
1 мин

Ракетные обстрелы Украины, Путин угрожает Европе войной: главные новости ночи 12 сентября 2026 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
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Ракетный удар по Украине

Ракетный удар по Украине / © ТСН

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 12 сентября 2026 года:

  • «Калибры», баллистика и «Бандероли»: Россия утром атаковала юг Украины Читать далее –>

  • Удар баллистикой по предприятию в Кривом Роге: есть погибший — ОВА Читать далее –>

  • Путин пригрозил Европе войной: что диктатор заявил о вводе войск в Украину Читать далее –>

  • Ночная атака баллистики: Россия ударила сразу по двум городам Украины Читать далее –>

  • Двое погибших после ночной атаки: Россия ударила по частному сектору Запорожья (фото) Читать дальше –>

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