Ракетные обстрелы Запорожья и Кривого Рога и расстрел гражданских в Херсонской области: ситуация в регионах Украины на 5 декабря

Относительно спокойно, без обстрелов ночь прошла на Волыни, Закарпатье, Ровенщине, Ивано-Франковской, Одесской, Кировоградской, Николаевской, Хмельницкой, Черновицкой, Львовской, Тернопольской областях, Полтавщине, Винницкой, Черкасской, Черниговской, Житомирской и Киевской.

О ситуации в регионах сообщают военные администрации.

Сумщина: сегодня утром по Белопольской громаде совершен минометный обстрел и ствольная артиллерия. В результате обстрела повреждена линия электропередачи. Также утром из миномета обстреляны с. Александровка Великописаревской территориальной громады Ахтырского района. Из ствольной артиллерии враг бил утром по Новослободской громаде. Информация о пострадавших и последствиях уточняется. Вчера, 4 декабря, в течение дня россияне нанесли 64 удара по территории области. Под вражеским огнем были Юнаковская, Новослободская, Великописаревская, Шалыгинская громады. Прошло без жертв.

Запорожская: за минувшие сутки оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе населенных пунктов Запорожье, Гуляйполе, Дорожнянка, Степное, Орехов, Новоданиловка, Белогорье, Красное, Щербаки, Ольговское, Малая Токмачка, Новоандреевка, Малиновка, Зализничка. Поступило 11 сообщений о разрушении домов (квартир) граждан и объектов инфраструктуры в результате обстрелов военнослужащими России. Подробная информация о последствиях уточняется.

В Днепропетровской области россияне направили три ракеты на Кривой Рог. Нанесли удар по промышленному предприятию. Разрушенный цех. Один работник погиб, три человека ранены. Они находятся в больнице. Состояние средней тяжести. В Никопольском районе враг обстрелял Марганецкую громаду. Люди не пострадали. Детали уточняются.

Харьковщина: с утра россияне ударили ракетами типа С-300 по гражданской инфраструктуре Купянска. Один человек погиб. В результате обстрела возник пожар на СТО, горел автомобиль. Повреждены кровли частных домов. Информация о пострадавших уточняется. Кроме этого, оккупанты наносили артиллерийские удары по населенным пунктам Харьковского, Чугуевского и Изюмского районов. В течение суток получили травмы в результате детонации взрывоопасных предметов 2 человек: 52-летний мужчина в Мерефе и 66-летний мужчина в селе Донецкое на Изюмщине.

Луганщина: за прошедшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах Площадки и Белогоровки. Из танков и артиллерии россияне открывали огонь по Новоселовскому, Мясожаровке, Макеевке и Площадке. За прошедшие сутки враг 135 раз обстрелял позиции наших бойцов. Все вражеские атаки были отражены.

Донетчина: утром — обстрелы Авдеевки и населенных пунктов Очеретинского общества.

Вечером — удары по Константиновке (жилой сектор) и Краматорску (промышленная зона).

Трудная ситуация вблизи Бахмута, Угледара и Авдеевки – постоянные обстрелы. За минувшие сутки в Донецкой области: 2 раненных гражданских.

Херсонщина: оккупанты продолжают обстреливать территорию области. Враг скачет из артиллерии, танков, минометов, РСЗО по мирным населенным пунктам области и Херсону. За прошедшие сутки рашисты обстреляли Таврический микрорайон Херсона. Вражеские снаряды попали в многокварневый дом, повреждены стены, окна и газопровод. Пострадавших посреди мирных обитателей нет.

Также во время обстрела города попадали в здание Херсонского следственного изолятора. Часть помещений повреждены, среди персонала ранены. В результате российского артиллерийского обстрела центральной части города сильно повреждено здание Херсонского киноконцертного зала «Юбилейный». Автоматной очередью была ранена 65-летняя женщина, которая вместе с мужчиной на лодке пересекали Днепр. К сожалению, женщина не выжила, а мужчина не пострадал. В Херсоне продолжаются работы по возобновлению электроснабжения. Операторы мобильной связи возобновили работу 85 базовых и 3 передвижных станций на освобожденной Херсонской области. На деоккупированной Херсонской области продолжается расчистка и ремонт дорог.

Напомним, что 5 декабря российские войска ударили по промышленной инфраструктуре Запорожья. Предварительно никто из людей не пострадал. Продолжаются спасательные работы.

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