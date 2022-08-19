Ракетные удары и взрывы: экстрасенс назвала города Украины, где может быть неспокойно 24 августа

Пострадать от ракетных ударов 24 августа, в День Независимости Украины, могут находящиеся на востоке и в центре города. Карты прочат нелегкий день и в западных регионах.

Относительно конкретных городов Украины, то остается напряженной ситуация в Николаеве.

Об этом экстрасенс Людмила Хомутовская рассказала в программе "Таня+".

По ее словам, на следующей неделе прилеты ракет могут также быть в Одессе и области, а еще в Харькове.

Также читайте Что ждет Украину осенью: известная астролог о переломном ходе войны

Неспокойно может быть и в Бахмуте, ведь несмотря на незначительное улучшение ситуации, город тоже подвергается обстрелам. Оккупанты могут запустить ракеты по Донецку, однако там прогнозируется более-менее стабильная ситуация. В то же время в области ситуация может обостриться. Беспокойство экстрасенс предсказывает в Краматорске и Славянске.

Что касается Луганска, то Хомутовская прогнозирует оккупированному городу обстрелы и разрушения на следующей неделе.

Экстрасенс предсказывает, что может пострадать и Энергодар. В то же время ситуация в Херсоне более или менее стабильная, но ночи могут оказаться неспокойными: возможны взрывы.

В то же время, по убеждению Хомутовской, наступления со стороны Беларуси ожидать не стоит.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силу духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, военный эксперт Олег Жданов заявил, что поскольку российский диктатор Владимир Путин любит символику, 23-24 августа возможны массированные ракетные удары по всей территории Украины.

Россиян злит наша Независимость, будут мстить за все! 24 августа могут быть ушибы - Николай Давидюк

Читайте также: