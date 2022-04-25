Ракетные удары, обстрелы из "Ураганов" и пожары: ситуация в регионах Украины по состоянию на 25 апреля

Ракетные удары, обстрелы из "Ураганов" и пожары: ситуация в регионах Украины по состоянию на 25 апреля

Ночь в 17 украинских областях прошла относительно спокойно.

На Волыни, Закарпатье, Ровенщине, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Черновицкой, Львовской областях, Одесской, Запорожской, Винницкой, Тернопольской областях, Киевщине, Житомирщине, Кировоградщине, Черкасщине, Сумщине и Черниговщине эта ночь была более-менее спокойной и без взрывов.

Об этом сообщают в ГСЧС Украины.

Полтавщина: вчера вечером, 24 апреля, 9 ракет ударили по Кременчугскому НПЗ и Кременчугской ТЭЦ. В результате обстрела один человек погиб и 7 получили травмы. Все пожары локализованы. Почти все районы города без горячей воды.

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В Днепропетровской области несколько воздушных тревог за ночь. В полночь оккупанты обстреляли из "Ураганов" Широковскую громаду, граничащую с Херсонщиной. Попали по окрестностям. Предварительно никто не пострадал.

Харьков: обстрелы из артиллерии крайних жилых кварталов города ночью продолжились. Информация о пострадавших еще уточняется, к утру известно об одном пострадавшем. По области на Пасху в течение дня были активны обстрелы Чугуева, Золочева и населенных пунктов районов. В течение суток по области 2 человека погибли, 11 ранены.

Луганщина: вся область под мощными обстрелами россиян. Сгорели 3 многоэтажки и 4 частных дома. Из-за вражеского огня попали в ДТП или занялись несколько автомобилей, в том числе грузовых. Российская армия уже третий раз попала в нефтеперерабатывающий завод в Лисичанске.

Донетчина: оккупанты обстреляли несколько населенных пунктов вдоль линии разграничения. Как следствие, 5 погибших гражданских, среди которых — двое детей. С ночи обстрелы продолжаются в Марьинской ТГ, Торецкой, близ Авдеевки и Лимана. Утром известно о по меньшей мере один погибший и 4 раненых гражданских — в Лимане, в поселках Шандриголово и Среднее. Мариуполь: без изменений. Город в блокаде. Украинские военные скрывают "Азовсталь".

Херсонщина: россияне производят обстрел населенных пунктов области и в сторону соседних областей. Херсонщина — на грани гуманитарной катастрофы.

Николаевская: обстрел с.Шевченково, в результате которого произошел пожар частных хозяйственных построек в данном селе.

Напомним, что в Николаевской и Херсонской областях враг продолжает проводить оборонные действия на временно оккупированных территориях, а также ведет артиллерийско-минометные обстрелы по населенным пунктам.

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