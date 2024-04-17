Ракетные удары по Чернигову: количество погибших стремительно растет

В Чернигове стремительно возросло число погибших в результате ракетных ударов армии РФ утром 17 апреля. Сначала сообщалось о четырех жертвах.

Новые цифры о жертвах атаки российской армии сообщил глава МВД Игорь Клименко.

"11 погибших, 22 травмированных по состоянию на данный момент (11:35 - Ред.). Есть заявления о по меньшей мере трех без вести пропавших. Под завалами - еще люди. Продолжается поисково-спасательная операция.

По его словам, среди погибших в результате российских обстрелов - 25-летняя лейтенантка полиции. Женщина жила в соседнем доме, находилась дома на больничном. Она получила смертельное осколочное ранение.

Поисково-спасательная операция на месте удара РФ продолжается.

Заметим, что и. городского головы Чернигова Александр Ломако сообщал, что по состоянию на 10:40 было известно о 8 погибших и 18 пострадавших в результате ракетных ударов РФ.

Тем временем глава Черниговской ОВА Вячелав Чаус в эфире телемарафона на 1+1 уточнил, что известно уже о 9 погибших, а количество раненых достигло 20.

"Спасатели работают с учетом всех требований безопасности, потому что помним, что враг повторно атакует объекты. Медицинская помощь оказывается людям", — подчеркнул он.

По его словам, повреждены многие жилые дома, гражданская инфраструктура, уничтожены десятки единиц транспортных средств.

Удары по Чернигову

После 09:00 в Чернигове раздались взрывы. В области была объявлена тревога, продолжавшаяся с 08:49 до 09:29.

Стало известно, что российские оккупанты нанесли ракетный удар по Чернигову. Враг выпустил три воздушных цели по областному центру.

В ОВА подчеркнули, что "прилет" произошел почти в центре города. В мэрии уточнили, что оккупанты ударили по объектам гражданской и социальной инфраструктуры Чернигова.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на атаку российских окупантов по городу. Глава государства заявил: "Этого не было бы, если бы Украина получила достаточно средств ПВО". Президент упрекнул партнеров в нерешительности в противодействии российскому террору.

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