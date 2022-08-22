Ракетные удары по Харькову, обстрелы Днепропетровщины и Николаева, танковые наступления в Луганской области: как прошли сутки в регионах

За прошедшие сутки обстрелы подверглись Сумщина, Днепропетровщина, Николаевщина, Харьковщина, Луганщина и Донетчина.

О ситуации в регионах рассказали в Офисе президента Украины.

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Относительно спокойно ночь прошла на Волыни, Закарпатье, Ровенщине, Ивано-Франковской, Львовской, Черновицкой, Одесской, Винницкой, Запорожской, Хмельницкой, Тернопольской областях, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Черниговской, Сумской, Киевской и Житомирской.

На Сумщине вчера россияне совершили 7 обстрелов Хотинской, Белопольской, Великописаревской и Верхнесыворотской общин. Предварительно – без жертв и разрушений. Также над Сумщиной был сбит вражеский БПЛА. Обломки упали в лесной массив в районе населённого пункта. Ночью было тихо.

На Днепропетровщине атака на три района — Никопольский, Криворожский и Синельниковский. Никополь обстреляли трижды. Прилетели более 40 снарядов. Четверо раненых, двое из них – в больнице. В городе повреждено до 50 домов, детский сад, магазины, аптеки, рынки, суд и автовокзал. Несколько домов уничтожены. До 2000 человек без света.

В Криворожском районе обстреляли Зеленодольскую общину, без разрушений и потерь.

В Синельниковском районе вражеские ракеты разрушили сельхозпредприятие, школу и дом культуры. Информация о погибших и пострадавших выясняется.

Харьковщина : кафиры обстреляли Харьков из РСЗО поздно вечером и нанесли ракетные удары ночью. Повреждены частный сектор и инфраструктурные объекты. Два человека пострадали.

Также оккупанты обстреляли Лозовский и Богодуховский районы. Один человек пострадал, горели трава и ветки деревьев.

Луганщина : за минувшую ночь россияне совершили 7 ракетных ударов, 11 раз обстреливали позиции ВСУ по ствольной артиллерии и реактивным системам залпового огня, 5 раз пытались организовать танковые наступления. Также в течение 21 августа отражены 5 массированных атак противника, еще по 6 направлениям бои продолжаются.

Донетчина: двое погибших в сутки. В течение ночи ракетные удары по Торецку и Константиновке. В Торецке повреждены дома, в Константиновке – школа. За сутки обстреляны Авдеевка, Часов Яр, Константиновка, пгт. Цукурино, с.Рай-Александровка, пгт. Северное, с. Пришиб, с.Марково.

Повреждены 19 частных жилых домов, школа, хозяйственные постройки, мельница.

Николаевщина: сегодня ночью, ориентировочно в 03:00, Николаев испытал обстрелы, в результате которых произошло возгорание кафе, также пока известно о попадании на территорию предприятия. Предварительно пострадавших нет. Информация о последствиях разрушений уточняется.

Вчера вечером враг обстрелял город Баштанка и попал в частный сектор, в результате чего загорелась кровля двухэтажного жилого дома и автомобиль. После пожара здание не подлежит восстановлению. Также повреждено около 10 домов. Один ребенок получил легкое ранение.

Оккупанты минувших суток обстреляли Широковскую общину. Попадания были уже разрушены ЦНАП и жилые дома. Пострадавших нет.

Также в течение суток были обстрелы окрестностей с. Новоалександровка Ингульской общины. Пострадавших нет.

Продолжаются обстрелы территории и близлежащих населенных пунктов Березнеговатской общины. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

Херсонщина : Критическая обстановка в Калиновской, Великоалександровской, Высокопольской, Нововоронцовской общинах, а также в Новой Каховке и соседних селах. Жители этих населенных пунктов сообщают о многочисленных пожарах, уничтоженной инфраструктуре и разбитых домах.

Каждый день продолжают поступать сообщения о похищении людей. В последнее время давление именно на педагогов выросло в несколько раз.

Напомним, военнослужащие зенитного ракетного подразделения "вывели из строя" беспилотник на юго-восточном направлении.

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