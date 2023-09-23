Ракетные удары по Кременчугу: возросло количество пострадавших

В Кременчуге Полтавской области увеличилось количество пострадавших в результате ракетного удара россиян вечером 22 сентября. Среди травмированных есть трое детей.

Об этом сообщил мэр города Виталий Малецкий в Facebook.

В настоящее время на месте ракетного удара завершились поисковые работы. В результате российской атаки погиб один человек. Пострадали 32 человека, в том числе трое детей. 16 человек госпитализированы в больницу.

"В результате ракетной атаки на наш город взрывной волной повреждены несколько жилых домов в центральной части Кременчуга. Выбиты окна, повреждена кровля, иногда есть разрушение отделки фасадов", — подчеркнул Малецкий.

Как сообщалось, 22 сентября оккупанты нанесли ракетный удар по Кременчугу. Произошло попадание в гражданскую инфраструктуру.

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