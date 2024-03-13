Ракетные удары по Кривому Рогу: возросло количество жертв

По состоянию на утро 13 марта в Кривом Роге выросло количество жертв ракетного удара армии Российской Федерации. Известно о четырех погибших.

Об этом сообщил глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

"К сожалению, в результате вражеской ракетной атаки в больнице скончалась женщина 47 лет. Травмы были не совместимы с жизнью", — говорится в его сообщении.

По его словам, в больнице находятся еще шесть пострадавших в тяжелом состоянии. В частности, двое детей. Медики борются за их жизнь.

Напомним, вечером, 12 марта, оккупанты ударили по многоэтажке в Кривом Роге. Сначала во время поисков спасатели обнаружили троих погибших. В общей сложности было известно о почти полсотне раненых. Есть пострадавшие дети.

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