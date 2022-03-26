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Ракетные удары по Львову: горит один из промышленных объектов, где хранится топливо

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Ракетные удары по Львову: горит один из промышленных объектов, где хранится топливо

Фото із соцмереж

Жилищная инфраструктура не пострадала.

Во Львове в результате обстрела горит один из промышленных объектов, где хранится топливо.

Жилищная инфраструктура не пострадала.

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый.

На месте работают все соответствующие службы.

"Прошу всех оставаться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги", – отметил Садовый.

Напомним, сегодня, 26 марта, во Львове прогремели три мощных взрыва. Ранее городской голова Андрей Садовый подтвердил, что по Львову прилетело. "Прилетело по Львову. Ждем информацию от Военной администрации. Просьба не распространять фото/видео. Оставайтесь в укрытиях", — заявил он.

По предварительным данным, пять человек травмировались, остается угроза ракетного удара.

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