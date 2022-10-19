Ракетные удары по объектам энергетики: глава Еврокомиссии назвала атаки РФ "актом террора"

По ее словам, речь идет о военных преступлениях.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен назвала "актом террора" российские обстрелы объектов энергетической инфраструктуры в Украине.

Об этом она заявила в Европарламенте.

По ее словам, "атаки России на гражданскую инфраструктуру, особенно электроэнергетику, являются военными преступлениями".

"Отключение мужчин, женщин, детей от воды, электричества и отопления с наступлением зимы — это акты чистейшего террора. Мы должны называть это так", — сказала она.

Массированные ракетные удары

С 7 по 18 октября, Россия нанесла около 190 массированных ударов. В общем оккупанты обстреляли 16 областей и Киев. Большинство атак было нанесено по критической инфраструктуре – объектам энергетики. В результате обстрелов погибли более 70 украинцев.

Утром 18 октября по всей Украине объявили воздушную тревогу: в некоторых областях она длилась более трех часов. Оккупанты атаковали несколько городов : Киев, Харьков, Днепр, Житомир.

После вражеских атак во многих населенных пунктах возникли перебои с электроснабжением и водоснабжением. В частности, столичный мэр Виталий Кличко обратился к киевлянам и попросил сделать запасы воды и экономить электроэнергию.

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